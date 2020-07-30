Перший президент України замінив другого. Леонід Кравчук попри солідний вік, зараз йому вже вісімдесят шість - погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, зараз триває робота з підготовки чергової зустрічі "берлінської четвірки".

Леонід Кравчук, перший президент України (1991-1994):