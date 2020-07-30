Леонід Кравчук очолить делегацію в Тристоронній контактній групі [ Редактировать ]
Перший президент України замінив другого. Леонід Кравчук попри солідний вік, зараз йому вже вісімдесят шість - погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, зараз триває робота з підготовки чергової зустрічі "берлінської четвірки".
Леонід Кравчук, перший президент України (1991-1994):
Час для відпочинку не настав. І я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився.
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