Беззаконня в окупованому Криму. Українські прокурори оприлюднили дані щодо порушень російською владою прав власності українських громадян на землю та нерухомість. Відомо вже про майже чотири тисячі постраждалих. Очікується, що в українців відбиратимуть майно й надалі. Що ж робить українська сторона?

Ольга Кузнєцова, жителька АР Крим:

Нам сломали калитку женщине сломали руку, кому-то еще сломали ребра, бабушке доломали позвоночник. Такое часто случалось, у однокласниці моей сестры отец сжег себя - у него отобрали кафе и снесли.

Слідчі демонструють свідчення 14-річної Ольги. Її сімейний будинок у Криму знищили за рішенням російського суду. А підставою, каже дівчина, були підробні документи. За твердженням українських прокурорів, родина Ольги - не єдина, яка втратила майно на півострові.

Постражали майже чотири тисячі людей. Їхні будинки зносили, якщо документи на право власності були в Києві, або дозвіл на забудову видавала українська влада 10 років тому. Таких знесень нарахували вже 250. І наступного року очікується новий етап свавіль.

Роман Мартиновський, адвокат, експерт ГО "Регіональний центр прав людини":

Тиск буде продовжуватися. Свідченням того може бути указ президетна Путіна від 20 березня 2020 року, який позбавляє громадян України на земельні ділянки, які знаходяться у відповідній прикордонній зоні а до тієї зони віднесення фактично вся територія Криму.

Дар'я Свиридова, перша заступниця постійного представника президента в АР Крим:

Такі процедури почнуться наступною хвилею наступного року. Це важливо зрозуміти: фактично під загрозою власне, за словами самих окупантів, сьогодні опинилося більше десяти тисяч громадян, яких окупаційна влада вважає іноземцями на території окупованого Криму.

Імена інших постраждалих прокурори не розголошують, щоб їх убезпечити. Справу направлять у міжнародний суд.

Віталій Секретар, заступник прокурора АР Крим:

Міжнародний кримінальний суд це як один з елементів загальної стратегічної політики України щодо захисту інтересів держави та громадян проти держави-агресора. Ми робимо всі дії щоб деокупувати цей півострів на всіх майданчиках і впевнені що це відбудеться.

14-річна Ольга із сестрою уже на Київщині. І дає свідчення. А Міжнародний кримінальний суд чекає на всі можливі докази злочину проти людяності.