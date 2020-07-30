Будинки Черкас залишилися без утеплення через борги чиновників [ Редактировать ]
У Черкасах тотальне безгрошів'я вдарило по власниках багатоквартирних будинків. Уже понад рік у них борги за ремонти та утеплення висоток. Заборгувала - міська влада. За місцевою програмою місто зобов'язувалося співфінансувати ремонтні роботи, але грошей так і не виділило. Чому, дізнаємося від Станіслава Кухарчука.
Утеплення фасаду цієї багатоповерхівки триває ще з осені. Хоча завершитися роботи мали вже давно, розповідає голова ОСББ будинку. Коштує це недешево майже чотири мільйони гривень. 60 відсотків суми - кредитні, ще 40 - кошти міста на сприяння розвитку ОСББ. Виділити їх мала мерія, але досі цього не зробила.
В'ячеслав Муравйов, виконувач обов'язків глави правління ОСББ:
Работает, как видите всего три человека и все, а все из-за того, что город сказал, что не будет этих денег если будут деньги, подрядчик говорит. Если город скажет, да, то сразу заезжает не три человека, а десять и за месяц мы вам дом делаем.
У такій ситуації опинилися майже 60 черкаських ОСББ. Загальна сума боргу міста перед підрядниками - понад 9 мільйонів гривень. І його не виплачують вже понад рік. Місто по суті заморозило власну програму. Голова асоціації співвласників каже: щоб вибити гроші, підрядники вже почали позиватися на ОСББ. А про завершення і відновлення розпочатих робіт, навіть не йдеться.
Володимир Друмашко, голова Черкаської асоціації голів ОСББ:
Це такі роботи, як утеплення фасадів, капітальний ремонт ліфтів, заміна аварійних труб, ремонт дахів - багато критичних робіт. ОСББ свої зобов'язання перед підрядниками виконали, а місцева влада не виконала і це спричиняє зараз дуже великі проблеми і для співвласників і по суті для самих підрядників тому, що вони не можуть виплатити зарплату.
Щоб нагадати чиновникам про зобов'язання, голови ОСББ вийшли на попереджувальний мітинг під стіни міськвиконкому. Та в мерії кажуть: акція проблеми не вирішить - бюджет розвитку міста майже порожній. Та в департаменті житлово-комунального господарства надії покладають на міськраду.
Андрій Наумчук, заступник директора департаменту ЖКГ Черкаської міськради:
На депутатів ми зараз розписали на рішення сесії, щоб всім департаментам розглянути можливість і подивитися економію коштів, які в них є і використати в повному обсязі на розрахунки з ОСББ.
Цю петицію депутати мають розглянути на найближчій сесії. А от чи проголосують за неї - не знають навіть у міськраді.
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