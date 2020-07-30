Итальянские нейрофизиологи смогли стереть неприятные воспоминания с помощью трансчерепной магнитной стимуляции мозга. Таким образом ученые намерены разработать лечение от посттравматического стрессового синдрома и других нарушений психики. Об этом сообщает научный журнал Current Biology.

Один из авторов исследования, профессор Болонского университета Джузеппе ди Пеллегрино, рассказал:

Опыты показали, что мы можем менять то, как долго хранятся потенциально неприятные и травматические воспоминания. Это очень важно с точки зрения реабилитационной и клинической медицины. Нашу методику можно применять для самых разных целей, начиная с лечения посттравматического стрессового расстройства, чем мы планируем заняться в ближайшее время.

В ходе трансчерепной магнитной стимуляции (ТМС) можно с помощью магнитных сигналов разной частоты бесконтактно повышать или понижать активность разных частей головного мозга. Проникая в мозг, эти сигналы порождают импульсы электричества, которые меняют характер работы нервных клеток в той области, куда направлен прибор.

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Ученые под руководством Ди Пеллегрино выяснили, как с помощью такого прибора можно удалять уже устоявшиеся неприятные воспоминания. На эту идею их натолкнуло изучение так называемой реконсолидации памяти. Так нейрофизиологи называют процесс, во время которого мозг периодически воспроизводит воспоминания о событиях, хранящихся в долговременной памяти, и укрепляет их.

Каждый раз, когда воспроизводится то или иное воспоминание, оно некоторое время находится в состоянии, когда его можно изменить. Мы разработали протокол, который использует такое "окно изменчивости" для того, чтобы вмешаться в процесс реконсолидации неприятных воспоминаний.

Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что итальянские нейрофизиологи обнаружили, что эта фаза реконсолидации памяти о страхе и неприятных эмоциях протекает в одном из регионов префронтальной коры, до которого можно "дотянуться" с помощью ТМС. Руководствуясь этой идеей, нейрофизиологи собрали группу из ста добровольцев и попытались стереть у них неприятное воспоминание, созданное в ходе эксперимента.

Исследователи показывали добровольцам набор нейтральных фотографий и при этом периодически наносили им достаточно болезненные удары электрошоком. В результате у участников исследования довольно быстро сформировалась ассоциация между этими снимками и болью от ударов током.

Через несколько дней ученые пригласили их пройти повторный эксперимент, пытаясь возродить воспоминания о пережитом электрошоке с помощью тех же фотографий. В это время нейрофизиологи воздействовали на разные регионы их мозга при помощи ТМС, пытаясь "нащупать" цепочки нейронов, которые участвовали в консолидации негативных воспоминаний.

На следующий день ученые проверили, изменились ли воспоминания добровольцев, еще раз показав им фотографии. Как оказалось, стимуляция определенных регионов префронтальной коры действительно избавила добровольцев от страха и неприятных воспоминаний, несмотря на то, что они не забыли событий прошлого дня. Воздействие на другие участки мозга таких результатов не дало.

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