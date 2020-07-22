Невозможно разрезать: ученые создали уникальный материал [ Редактировать ]
Британские и немецкие ученые создали первый в мире материал, который невозможно разрезать. Его назвали Proteus (Протей) в честь сына греческого бога Посейдона.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.
Материал создан из алюминиевых сот, внутри которых размещены керамические сферы. Острый инструмент может разрезать только наружный слой материала. Впрочем, когда лезвие или сверло дойдет до керамических частиц, они будут создавать вибрации, которые затупляют острые инструменты.
Ученые также объяснили, что, чем быстрее человек будет пытаться разрезать Proteus, тем труднее это будет сделать.
Сейчас ученые подали заявку на патент своей разработки.
Ранее сообщалось, что ученые создали невидимое зеркало.
по теме
Ученые создали невидимое зеркало: как пользоваться - пока не придумали
Немецкие ученые разработали самое тонкое и легкое оптическое зеркало
Извлекает золото из мусора: ученые создали уникальное вещество
В Южной Корее ученые создали вещество, извлекающее золото из электронного мусора
Парень пытался заправить электрокар Tesla бензином (видео)
Американский иллюзионист Джастин Флом случайно стал свидетелем забавного случая на заправке
ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс
Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу
Сколько мыслей пролетает в голове человека каждый день: ответ ученых
Канадские ученые смогли разбить поток человеческих мыслей на отдельные составляющие и подсчитать, сколько мыслей проносится в голове ежедневно