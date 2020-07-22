Британские и немецкие ученые создали первый в мире материал, который невозможно разрезать. Его назвали Proteus (Протей) в честь сына греческого бога Посейдона.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

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Материал создан из алюминиевых сот, внутри которых размещены керамические сферы. Острый инструмент может разрезать только наружный слой материала. Впрочем, когда лезвие или сверло дойдет до керамических частиц, они будут создавать вибрации, которые затупляют острые инструменты.

Ученые также объяснили, что, чем быстрее человек будет пытаться разрезать Proteus, тем труднее это будет сделать.

Сейчас ученые подали заявку на патент своей разработки.

Ранее сообщалось, что ученые создали невидимое зеркало.