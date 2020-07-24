Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали гибридный вирус, позволяющий большему количеству ученых работать с ним.

Исследование было представлено в Cell Host & Microbe.

Исследователи генетически модифицировали легкий вирус, заменив один из его генов на вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. Полученный гибридный вирус инфицирует клетки и распознается антителами как SARS-CoV-2, но с ним можно работать в лаборатории, не принимая тех мер безопасности, которые используются учеными сейчас.

На данный момент образцы гибридного вируса уже были отправлены в Аргентину, Бразилию, Мексику, Канаду и США. Сейчас рассматриваются запросы от Великобритании и Германии.

Гибридный вирус поможет ученым оценить ряд основанных на антителах средств профилактики и лечения COVID-19. Вирус может быть использован для оценки экспериментальных вакцин.

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