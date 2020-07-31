В Николаеве маршрутка с пассажирами съехала с дороги в влетела в дерево.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, в результате аварии пострадали девять пассажиров маршрутки. Их госпитализировали с телесными повреждения различной степени тяжести.

Отмечается, что по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на большой скорости. Полиция возбудила дело по статье о нарушении правил дорожного движения, ему грозит санкция от штрафа до лишения свободы.

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