Элитная частная школа British School является "британской международной" только на бумаге, а уровень предоставляемых в ней знаний намного ниже государственных школ.

По сообщению ресурса Bigmir.net учредителями юридических лиц, которые управляют кампусам British School, а именно ООО "Британская международная школа - Киев" и ООО "Британская международная школа - Днепр" являются Ольга Заставная и, зарегистрированная в Великобритании компания, Advanced British Education Limited (далее - ABEL).

Согласно британским реестрам, уполномоченными лицами ABEL являются Антон Заставной (гражданин Украины и сын Ольги Заставной) и Гетин Джонс, который, согласно его профиля в Linkedin , занимается бухгалтерией и подбором персонала.

Последний примечателен не только тем, что является единственным британцем в компании и которого, есть все основания утверждать, наняли исключительно для регистрации компании в Великобритании, но и четырехлетним опытом работы в Москве в 2009-2013 годах.

Другим признаком "образовательного профессионализма" ABEL, а следовательно и British School , является то, что единственной сотрудницей компании (кроме Заставного и Джонса) является Ольга Ломоновская - профессиональная модель, которая не имеет никакого отношения к образованию.

Тем не менее, присутствие компаний с иностранной регистрацией среди основателей украинских компаний уже давно обычное дело - ведь обычно под европейскими вывесками скрывается отечественный стиль ведения бизнеса.

В ООО "Британская международная школа - Киев", кроме Заставного и ABEL, соучредителем является еще одна британская компания - Fazio Limited. Единственным участником (!) которой, является все тот же Антон Заставной - сын владелицы многомиллионного особняка в центре Киева Ольги Заставной.

Таким образом, можно официально заявить: British School - украинская частная школа, учредителями которой являются украинцы. А вся "британскость" заведения заключается в том, что бухгалтером одного из его учредителей является гражданин Соединенного Королевства.

Также, в статье приведены отзывы родителей, чьи дети учатся в данной школе, исходя из которых преподавательский состав British School не имеет высокой педагогической квалификации.

Показательным в этом случае является пример одной семьи, которая, разочаровавшись в British School и убедившись в том, что обещанного образования по британским стандартам ребенок не получит, решила перевести его в государственную ( sic!) школу - "Когда переводила сына из Британской в обычную, пришлось по многим предметам нанимать репетиторов, а там был отличником".