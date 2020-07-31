Украинцы в ближайшее время не смогут посетить Сейшельские острова.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По информации, за неделю изменилась политика Сейшельских островов по поводу въезда граждан Украины на территорию государства.

На прошлой неделе я объявлял страны, которые открыты или относительно открыты для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах.

Отмечается, что по его словам, наиболее популярными среди украинцев являются Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия.

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