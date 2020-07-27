За две недели на один из самых популярных курортов Турции Анталию прибыли 30 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщает "Интрефакс-Украина" со ссылкой на посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдере.

По его словам, такой большой наплыв украинцев в страну случился после открытия границ.

Границы открылись в конце июня, а большинство рейсов начались 1 июля. Так что мы говорим только о периоде в две-три недели, за которые мы смогли восстановить эти связи. Тем не менее, я могу сказать, что картина – очень позитивна. На данный момент каждый день больше, чем 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. Только в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тысяч украинцев.

Отмечается, что турецкое правительство разработало систему безопасного туризма, которая имеет сотни критериев, включая гигиену пассажиров, транспортных средств, отелей, безопасность пляжей, социальное дистанцирование.

Ранее мы писали о том, что Украина возобновила авиаперелеты в Турцию. За один день из страны вылетело шесть самолетов с туристами в Анкару, Стамбул, Анталию и Бодрум.