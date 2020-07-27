Украинцы устроили в Турции "туристический" аншлаг [ Редактировать ]
За две недели на один из самых популярных курортов Турции Анталию прибыли 30 тысяч граждан Украины.
Об этом сообщает "Интрефакс-Украина" со ссылкой на посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдере.
По его словам, такой большой наплыв украинцев в страну случился после открытия границ.
Границы открылись в конце июня, а большинство рейсов начались 1 июля. Так что мы говорим только о периоде в две-три недели, за которые мы смогли восстановить эти связи. Тем не менее, я могу сказать, что картина – очень позитивна. На данный момент каждый день больше, чем 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. Только в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тысяч украинцев.
Отмечается, что турецкое правительство разработало систему безопасного туризма, которая имеет сотни критериев, включая гигиену пассажиров, транспортных средств, отелей, безопасность пляжей, социальное дистанцирование.
Ранее мы писали о том, что Украина возобновила авиаперелеты в Турцию. За один день из страны вылетело шесть самолетов с туристами в Анкару, Стамбул, Анталию и Бодрум.
по теме
Украинская шахматистка Ушенина выиграла турнир Women’s Speed Chess Championship (видео)
В суперфинале главного женского турнира лета экс-чемпионка мира и Европы Анна Ушенина победила россиянку Александру Костенюк
В Коблево жестоко убили охранника базы отдыха
На него напали неустановленные лица
Когда границы ЕС откроют для украинцев: в Минздраве назвали главное условие
В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов
В Крым пешком и на авто: правила и документы для украинцев
Начиная с 2015 года и по сегодняшний день на с границе Крымом действует специальный пограничный контроль
В МОЗ требуют закрыть пляжи по всей Украине
Отклонения показателей качества воды выявлены на некоторых пляжах