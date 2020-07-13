ЕС не включит Украину в "зеленый список" - Кулеба [ Редактировать ]
Европейский союз 14 июля пересмотрит так называемый "зеленый список" стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны Евросоюза.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодняшний день нет шансов, что Украина попадет в этот список в ближайший пересмотр, пишет "Сегодня".
По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список с 14 июля, поскольку ситуация с коронавирусом в стране "мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно".
Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом.
Отметим, для включения в этот список количество больных коронавирусом на 100 тыс. в Украине должен быть равен или меньше 16 больных на 100 тысяч. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель 16,3, в Украине - 62,4.
Напомним, по состоянию на 13 июля в Украине зафиксировали 54 133 случаев COVID-19.
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