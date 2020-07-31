Киевский городской совет дал официальную рекомендацию столичным образовательным учреждениям исполнять гимн Украины перед началом каждого учебного дня. Эта рекомендация ни в коей степени не обязывает педагогов так делать. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в Киевгорсовете.

Согласно правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать выполнение Государственного Гимна Украины.Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать.

"Цель этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

Бывший народный депутат Олесь Доний в блоге на "Гордоне" предупреждает, что из-за необходимости исполнения гимна в школах могут появиться "диссиденты".

Есть опасность, что, казалось бы, "патриотическим решением" может быть достигнут противоположный эффект – когда в школе в старших классах будут появляться "диссиденты". Не потому, что они "антиукраинцы", а потому, что они против навязывания.

Согласен с ним и экс-нардеп Борислав Береза.

Лучшей прививки от любви к гимну Украины, чем обязаловка и придумать нельзя было. Опять вместо смыслов пытаються форму подсунуть. Давайте пойдём дальше и обяжем на всех госпредприятиях петь гимн каждое утро. Тех кто откажется вешать на доску позора.

Ранее сообщалось, что жена известного футболиста спела гимн Украины в нижнем белье.