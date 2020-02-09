Жена известного футболиста сборной Украины Николая Морозюка - Ирина попала в громкий скандал. Так, девушка исполнила гимн Украины в нижнем белье в цвете флага государства. За день видео распространилось по всему интернету.

На ролике запечатлено, как Ирина стоит напротив зеркала, демонстративно приспустив легинсы. При этом девушка поет гимн.

Пользователи сети были возмущены таким поведением жены футболиста. Они "забросали" Ирину гневными комментариями. После волны злостных высказываний своих подписчиков, девушка удалила видео из соцсети.

"Мир сошел с ума" "Как это развидеть?", "Какой кошмар", "Недостойно", "Ужас", "Это сколько мозгов нужно иметь?", "Я в шоке", - написали юзеры в комментариях к видео.

Кроме того, теперь девушку обвиняют в том, что она публично надругалась над государственным символом Украины. Это карается штрафом до 50-и необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или арестом на срок до трех лет.

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