Жена известного футболиста спела гимн Украины в нижнем белье (видео) [ Редактировать ]
Жена известного футболиста сборной Украины Николая Морозюка - Ирина попала в громкий скандал. Так, девушка исполнила гимн Украины в нижнем белье в цвете флага государства. За день видео распространилось по всему интернету.
На ролике запечатлено, как Ирина стоит напротив зеркала, демонстративно приспустив легинсы. При этом девушка поет гимн.
Пользователи сети были возмущены таким поведением жены футболиста. Они "забросали" Ирину гневными комментариями. После волны злостных высказываний своих подписчиков, девушка удалила видео из соцсети.
"Мир сошел с ума" "Как это развидеть?", "Какой кошмар", "Недостойно", "Ужас", "Это сколько мозгов нужно иметь?", "Я в шоке", - написали юзеры в комментариях к видео.
Кроме того, теперь девушку обвиняют в том, что она публично надругалась над государственным символом Украины. Это карается штрафом до 50-и необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или арестом на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что Джонни Депп попал в публичный скандал.
по теме
Каменских восхитила фанатов стройной фигурой
Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Звезда шоу-бизнеса, голливудская актриса Мила Йовович родила третьего ребенка
"Джеймс Бонд": Поплавский показал зажигательные танцы в TikTok
Поющий ректор Михаил Поплавский шокировал своих поклонников
Танцы на пилоне и тверк: Шакира и Джей Ло ошарашили ярким выступлением
Звезды шоу-бизнеса, певицы Дженнифер Лопес и Шакира ошеломили публику ярким выступлением
Нападающий "Барселоны" не сможет выйти на поле
Нападающий футбольного клуба "Барселона" серьезно травмирован