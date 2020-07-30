В школах столицы будут в обязательном порядке исполнять гимн Украины [ Редактировать ]
В четверг, 30 июля, КГГА поддержала проект о внесении обязательного исполнения гимна Украины в каждой школе. Это нововведение нацелено на патриотическое воспитание детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат КГГА и глава Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции Олег Бондарчук.
Только что в 20-00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения Государственного Гимна Украины в школах города Киева.
По его словам, такая мера будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Также Бондарчук поблагодарил за поддержку соавтора и идейного вдохновителя проекта общественного активиста Тараса Мацюка.
Ранее мы писали о том, что учебный год начнется 1 сентября.
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