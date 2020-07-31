Под Николаевом мужчину 10 лет держали на цепи [ Редактировать ]
В Николаевской области, в поселке Еланец, супруги приковали цепью во дворе 75-летнего мужчину. Преступники "присматривали" за потерпевшим на протяжении 10 лет. Об этом информирует пресс-служба полиции региона.
Полиция освободила пенсионера.
Жестокое видео с мужчиной появилось в социальной сети. На кадрах был запечатлен мужчина с цепями на ногах. В потерпевшем женщина узнала местного жителя и обратилась в полицию.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла присматривать супружеская пара, приковали железной цепью во дворе.
Следователи квалифицировали событие по признакам части 2 статьи 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас потерпевший освобожден, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается следствие.
Ранее мы писали о том, что под Днепром горе-мать держала сына на цепи.
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