У світі починається золота лихоманка! Метал б'є всі цінові рекорди понад дві тисячі доларів за унцію. А все тому що, попит є. Гроші знецінюються, тож ті, хто їх має, скуповує "вічні цінності". А що ж в Україні? Чи можна озолотитися на золоті? Катерина Сривкова - питала.

Коли валюту хитає, золото - "залізний" варіант.

Це є дійсно та тиха гавань, в якій можна перебути.

Та що вигідніше купувати - банківські зливки чи ювелірні вироби?

Зараз на світовому ринку золото - рекордно дороге - дві тисячі доларів за тройську унцію (це трохи більше як 31 грам). Так дорого зливки не коштували ніколи.

Олег Пендзин, експерт економічного дискусійного клубу:

Як спосіб виходу із кризи світової економіки центробанки примінюють так зване кількісне пом'якшення. Гроші сьогодні максимально дешеві, їх максимально вплескується в ринок. Безперечно, це також зумовлює активний ріст ціни на банківський метал.

Та і це не межа. Вже справдилися прогнози керівника американської золотодобувної компанії Тома Палмера. Він попереджав, що скоро цінний метал рекордно здорожчає. Усе через пандемію. Бо щоб вийти з кризи, центробанки й надалі друкуватимуть гроші.

Тож золото почали активно купувати, щоб уберегти паперові гроші - від знецінення. І за кордоном, і в Україні. Василь цікавиться альтернативними методами накопичення. За цінами на золото - стежить, і каже: вкладати гроші у банківський метал могло б бути вигідно. Утім є одне "але".

Василь Дробот, киянин:

С одной стороны классно, но во-первых, чтобы инвестировать в золото, надо много денег. Стараюсь инвестировать - ну, это не инвестировать, а хранить деньги - в какой-то стабильной валюте. Там, доллары, евро и так далее.

І у цьому Василь має рацію. Купити золоті зливки у нас в країні можна лише в банках. А там ціни на покупку й продаж істотно відрізняються. Цю розбіжність називають спредом. Схема така: що менше золота купуєш, то більше грошей втрачаєш. Але попри це попит на золото підскочив.

Олена Коробкова, виконавча директорка Незалежної асоціації банків України:

Він зріс втричі. В минулому році на поточну дату, то купували золото 1300 з копійками. Зараз купують 1900 з копійками. Якщо людина купує за 1900 гривень і очікує, що він за 1900 і продасть - ні, він продасть за 1700 з чимось. Чим менший зливок, тим більше спред.

Повністю задовольнити попит на золото наші банки змогли лише влітку, коли відновилися авіарейси. Коли - метал завезли. А може варто йти не в банк, а в ювелірний магазин? Чи вигідно купувати прикраси?

Майстри кажуть: ювелірні вироби теж незабаром здорожчають. Утім вкладати гроші в браслети і сережки - не вигідно! Бо те, що ви купили як прикрасу, продаватимете за ціною лому.

Дмитро Видолоб, президент Асоціації "Союз ювелірів України":

У ціні ювелірного виробу закладена не тільки ціна золота, дорогоцінного каміння. В ціні виробу є і вартість роботи. В усьому світі ювелірний ринок втратив майже 40 відсотків своїх обсягів. В Україні це зовсім інший показник, він набагато катастрофічніший понад 80 - це точно.

Тож висновок такий: якщо хочете вкласти гроші надовго - варто купувати зливки. Якщо ж плануєте використати їх протягом року - краще тримати статки у валюті. А золоті прикраси - можуть хіба поліпшити настрій під час карантину.