Золота лихоманка: як в Україні можна заробити на благородному металі? [ Редактировать ]
У світі починається золота лихоманка! Метал б'є всі цінові рекорди понад дві тисячі доларів за унцію. А все тому що, попит є. Гроші знецінюються, тож ті, хто їх має, скуповує "вічні цінності". А що ж в Україні? Чи можна озолотитися на золоті? Катерина Сривкова - питала.
Коли валюту хитає, золото - "залізний" варіант.
Це є дійсно та тиха гавань, в якій можна перебути.
Та що вигідніше купувати - банківські зливки чи ювелірні вироби?
Зараз на світовому ринку золото - рекордно дороге - дві тисячі доларів за тройську унцію (це трохи більше як 31 грам). Так дорого зливки не коштували ніколи.
Олег Пендзин, експерт економічного дискусійного клубу:
Як спосіб виходу із кризи світової економіки центробанки примінюють так зване кількісне пом'якшення. Гроші сьогодні максимально дешеві, їх максимально вплескується в ринок. Безперечно, це також зумовлює активний ріст ціни на банківський метал.
Та і це не межа. Вже справдилися прогнози керівника американської золотодобувної компанії Тома Палмера. Він попереджав, що скоро цінний метал рекордно здорожчає. Усе через пандемію. Бо щоб вийти з кризи, центробанки й надалі друкуватимуть гроші.
Тож золото почали активно купувати, щоб уберегти паперові гроші - від знецінення. І за кордоном, і в Україні. Василь цікавиться альтернативними методами накопичення. За цінами на золото - стежить, і каже: вкладати гроші у банківський метал могло б бути вигідно. Утім є одне "але".
Василь Дробот, киянин:
С одной стороны классно, но во-первых, чтобы инвестировать в золото, надо много денег. Стараюсь инвестировать - ну, это не инвестировать, а хранить деньги - в какой-то стабильной валюте. Там, доллары, евро и так далее.
І у цьому Василь має рацію. Купити золоті зливки у нас в країні можна лише в банках. А там ціни на покупку й продаж істотно відрізняються. Цю розбіжність називають спредом. Схема така: що менше золота купуєш, то більше грошей втрачаєш. Але попри це попит на золото підскочив.
Олена Коробкова, виконавча директорка Незалежної асоціації банків України:
Він зріс втричі. В минулому році на поточну дату, то купували золото 1300 з копійками. Зараз купують 1900 з копійками. Якщо людина купує за 1900 гривень і очікує, що він за 1900 і продасть - ні, він продасть за 1700 з чимось. Чим менший зливок, тим більше спред.
Повністю задовольнити попит на золото наші банки змогли лише влітку, коли відновилися авіарейси. Коли - метал завезли. А може варто йти не в банк, а в ювелірний магазин? Чи вигідно купувати прикраси?
Майстри кажуть: ювелірні вироби теж незабаром здорожчають. Утім вкладати гроші в браслети і сережки - не вигідно! Бо те, що ви купили як прикрасу, продаватимете за ціною лому.
Дмитро Видолоб, президент Асоціації "Союз ювелірів України":
У ціні ювелірного виробу закладена не тільки ціна золота, дорогоцінного каміння. В ціні виробу є і вартість роботи. В усьому світі ювелірний ринок втратив майже 40 відсотків своїх обсягів. В Україні це зовсім інший показник, він набагато катастрофічніший понад 80 - це точно.
Тож висновок такий: якщо хочете вкласти гроші надовго - варто купувати зливки. Якщо ж плануєте використати їх протягом року - краще тримати статки у валюті. А золоті прикраси - можуть хіба поліпшити настрій під час карантину.
по теме
Цены на нефть падают, несмотря на снижение запасов в США
Цены на нефть снижаются, несмотря на сообщение EIA о значительном падении запасов сырья в США
НБУ повысил курс доллара на 30 июля
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2020 года установил официальный курс
Что будет с "минималкой" в ближайшие годы: Шмыгаль сделал заявление
Согласно прогнозу на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится
НБУ снизил курс доллара на 29 июля
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2020 года установил официальный курс
В Україні запускають "вільний ринок газу": які ризики чекають споживачів?
В Україні триває реформа газового ринку. Вже з 1 серпня уряд зніме цінові зобов'язання з постачальника та запустить "вільний" ринок у країні. Але наскільки "вільний"?