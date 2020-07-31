Переломи, синці та пошкоджене авто. Це результати неуважності за кермом і наслідки дорожнього конфлікту. Днями бійка та трасі набула розголосу у Запоріжжі. Хто не поділив смуги - з'ясовував Сергій Бордюжа.

Шістдесятидворічний Ігор Абрамов на зустріч із пресою прийшов на милицях.

Вот это вот место перелома. Тут было куча костей. Переломов, осколков. Все это дело собрали, свинтили. И заживает по-тихоньку.

Це наслідки так званих дорожніх сварок, які днями трапились у передмісті Запоріжжя. Ігор був пасажиром, разом з колегами повертались з роботи. Як раптом, каже, дорогу їм перегородили молодики на білій іномарці, вискочили з биткою та почали гамселити.

Ігор Абрамов, учасник інциденту:

Ничего не говоря начинают с разворота меня ногой лупить. Несколько раз. Я закрываюсь. Отступаю назад, а сзади бордюр высокий, я ж не вижу его, оступаюсь, и нога - все.

Перепало і колезі Ігоря - битою поцілили у ребра.

И очень большие гематомы. Ну и сейчас вот сидит, не дохнуть, не охнуть - дома лежит.

Це вже про свого товариша розказує ще один постраждалий - Сергій, він саме був за кермом. Його машину - також побили.

Сергій Шевченко, учасник інциденту:

Перегородили мне машину, выскочили, и начал орать здесь бегать с битой. Уже стоял передо мной с битой. Здесь женщина сидела. Потом удар битой по машине. Ребята сразу начали выскакивать за ними.

Сергій на своїй автівці ледь не спровокував ДТП - переконують з іншого боку конфлікту.

Євген, учасник інциденту:

Мы чудом не разбившись, водитель наш вырулил налево. Мы чуть не протаранили три автомобиля. Он вырули направо. Остановился и с вопросом, что это такое, что за дела.

Молодики запевняють, влаштовувати бійку не хотіли. Бо через конфлікт - і самим дісталось.

Данило, учасник інциденту:

У меня палец опухший. Поломаный от камня. Голова шумит. Потому что мне вот так вот прилетело. Через руку в голову.

Адвокат запевняє, його підзахисні з биткою - лише захищались.

Олександр Козлов, адвокат:

Если бы мой подзащитный хотел причинять ему там телесные повреждения очень серьезные, он бы бил по голове, по ноге.

Наразі, в дорожньому конфлікті розбираються поліцейські. Вже відкрили кримінальне провадження за статтею - хуліганство. І якщо провину молодих людей таки доведуть, дорожній конфлікт може коштувати їм семи років за гратами.