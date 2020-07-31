У Запоріжжі сварка на дорозі завершилася масовою бійкою [ Редактировать ]
Переломи, синці та пошкоджене авто. Це результати неуважності за кермом і наслідки дорожнього конфлікту. Днями бійка та трасі набула розголосу у Запоріжжі. Хто не поділив смуги - з'ясовував Сергій Бордюжа.
Шістдесятидворічний Ігор Абрамов на зустріч із пресою прийшов на милицях.
Вот это вот место перелома. Тут было куча костей. Переломов, осколков. Все это дело собрали, свинтили. И заживает по-тихоньку.
Це наслідки так званих дорожніх сварок, які днями трапились у передмісті Запоріжжя. Ігор був пасажиром, разом з колегами повертались з роботи. Як раптом, каже, дорогу їм перегородили молодики на білій іномарці, вискочили з биткою та почали гамселити.
Ігор Абрамов, учасник інциденту:
Ничего не говоря начинают с разворота меня ногой лупить. Несколько раз. Я закрываюсь. Отступаю назад, а сзади бордюр высокий, я ж не вижу его, оступаюсь, и нога - все.
Перепало і колезі Ігоря - битою поцілили у ребра.
И очень большие гематомы. Ну и сейчас вот сидит, не дохнуть, не охнуть - дома лежит.
Це вже про свого товариша розказує ще один постраждалий - Сергій, він саме був за кермом. Його машину - також побили.
Сергій Шевченко, учасник інциденту:
Перегородили мне машину, выскочили, и начал орать здесь бегать с битой. Уже стоял передо мной с битой. Здесь женщина сидела. Потом удар битой по машине. Ребята сразу начали выскакивать за ними.
Сергій на своїй автівці ледь не спровокував ДТП - переконують з іншого боку конфлікту.
Євген, учасник інциденту:
Мы чудом не разбившись, водитель наш вырулил налево. Мы чуть не протаранили три автомобиля. Он вырули направо. Остановился и с вопросом, что это такое, что за дела.
Молодики запевняють, влаштовувати бійку не хотіли. Бо через конфлікт - і самим дісталось.
Данило, учасник інциденту:
У меня палец опухший. Поломаный от камня. Голова шумит. Потому что мне вот так вот прилетело. Через руку в голову.
Адвокат запевняє, його підзахисні з биткою - лише захищались.
Олександр Козлов, адвокат:
Если бы мой подзащитный хотел причинять ему там телесные повреждения очень серьезные, он бы бил по голове, по ноге.
Наразі, в дорожньому конфлікті розбираються поліцейські. Вже відкрили кримінальне провадження за статтею - хуліганство. І якщо провину молодих людей таки доведуть, дорожній конфлікт може коштувати їм семи років за гратами.
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