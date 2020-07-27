Как одолеть бессонницу: ответ медиков [ Редактировать ]
Мириться с бессонницей не нужно - недостаток сна негативно отражается на метаболизме, артериальном давлении, способствует заболеваниям сердца, предупреждают врачи. В публикации издания Express они поделились простым способом, помогающим победить бессонницу, улучшить процесс засыпания и качество сна, передает newsyou.info.
Вот совет представителей фонда: перед сном нужно закапывать в нос две капли миндального масла.
Исследование подтвердило, что его применение интраназально в течение 30 дней подряд улучшает работу нервной системы, благоприятно сказывается на механизмах засыпания и сна.
Эксперты констатируют, что благодаря содержащимся в миндале веществам (в частности, магнию) активизируется выработка мелатонина, гормона сна. Если способ с использованием масла не подходит, можно ежедневно съедать по 10 миндальных орехов, поделились медики.
Также тем, кто испытывает трудности с хорошим сном и страдает от бессонницы по ночам, они настоятельно рекомендуют проанализировать количество потребляемого кофеина из различных напитков и продуктов. Его врачи назвали "типичным убийцей хорошего сна".
Ранее сообщалось, какие пищевые добавки вызывают рак.
по теме
Ученые выявили целебные свойства черного перца
Многие считают черный перец популярной специей, которая делает вкус пищи острой и насыщенной
Почему у женщин выпадают волосы
Проблемы с качеством и состоянием волос наблюдаются у многих женщин
Что можно съесть на поздний ужин: ответ диетологов
Эксперты дали советы, чем лучше подкрепиться без особого вреда
Кому категорически нельзя есть арбуз
Употребление арбузов, которое никак не контролируется и не дозируется, чревато разными опасностями
Какие блюда плохо влияют на пищеварение
Сочетания продуктов в них плохо влияют на органы пищеварения