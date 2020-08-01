Правоохранители, 1 августа, задержали насильника, который накануне ночью зверски избил женщину на глазах у ее ребенка, он также пытался ее изнасиловать. На Киевском вокзале сразу после прибытия поезда насильник был задержан. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко на своей Facebook-странице.

Стоит отметить, как заявил Геращенко, полиция и прокуратура готовит подозреваемому подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования.

Также, по его словам, насильником является уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения был трижды судим.

фото: informator

В 1996 году за угон автомобиля, в 1999 за хулиганство, 2008 за кражу.

У Виталия Рудзько после трех судимостей был шанс жить нормальной жизнью и не нарушать Закон. Однако он выбрал другой путь и впереди его снова ждут долгие годы за решеткой. Удивляет и злит тот факт, что никто из мужчин ехавших в этом вагоне и точно слышавших крики Анастасии не пришел ей на помощь.

Антон Геращенко также отметил, что в после этого жуткого случая, было бы очень правильным, для безопасности пассажиров, организовать охрану для для сопровождения основных маршрутов следования пассажирских поездов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.

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