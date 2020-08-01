Обмеження, нагадаю, почнуть діяти лише з понеділка, а в "червоних" регіонах вже демарш проти карантину. Луцьк та Тернопіль відмовляться його посилювати. Кажуть, повернення до жорстких обмежень позбавить людей роботи, а міський бюджет грошей. Більше розкажуть мої колеги.

Ось так кольорово, завдячуючи коронавірусу, поділили Україну на карантинні зони. Найнебезпечніші регіони позначили "червоним". Як бачимо, на карті це міста Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області. Це означає, що тут повинен знову зупинитися увесь громадський транспорт та позачинятися кафе, дитсадки та торгово-розважальні центри.

Та з таким рішенням влади не погодилися у меріях обох обласних центрів. Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що містян просто залякують.

У Луцькій міській раді вже заявили - місто не зупинятиметься. Тут і надалі курсуватимуть маршрутки та тролейбуси. Продовжать працювати усі торгово-розважальні центри та кафе. Чому місто стало "червоним"за рівнем епідемічної небезпеки - не розуміють. Кажуть, статистика по COVID-19 в місті останнього часу не змінювалася. Там стабільно щодоби реєструють від одного до двох десятків інфікованих. Загалом від початку карантину у місті, де проживає трохи більше двохсот тисяч людей, недугу підтвердили у тисячі.

Григорій Пустовіт, в.о. Луцького міського голови:

В нас показники набагато кращі, ніж в Рівному, наприклад, в Івано-Франківську, в Одесі, в Чернівцях і ми не розуміємо, чому саме Луцьк? Ми розуміємо, що ковід - це хвороба, від якої треба вберігатися. Але яким чином заборона руху громадського транспорту, відвідання кафе інші там заходи, які плануються, може вплинути на перебіг цієї хвороби. 99,9 лучан заявили, що вони категорично проти посилення карантинних заходів.

Заступник мера впевнений - карантин позбавить лучан роботи, а міський бюджет грошей. Представники бізнесу вже попередили, що вийдуть на страйк, якщо раптом місто знову опиниться в ізоляції. На сторінці у соцмережі радник міського голови Луцька опублікував допис, де рішення уряду назвав "недолугим, невчасним та непрофесійним".

В МОЗі запевняють - опиралися на статистику і щоп'ятниці переглядатимуть зони.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Що будь-якому регіону, в якому будуть вводити відповідні обмеження в районі або місту їм це буде не подобатись, але мені здається, що просто треба задуматись в тому числі про здоров'я тих людей, які є у вашому місті. В міністерства охорони здоров'я в даному випадку нема жодного навіть натяку на політику.

Також очільник МОЗу пояснив, що перехід від однієї зони в іншу можливий, якщо впродовж п'яти днів поспіль там не спостерігатиметься зростання захворювання. І єдиний пріоритет у визначенні зон - це здоров'я українців.