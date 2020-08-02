За сутки на территории Украины зафиксированы 1112 новых инфицированных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает СНБО.

По информации, в Украине уже подтвердили 72 168 случаев коронавирусной болезни. При этом 39 543 человека, из которых 235 - за последние сутки.

Отмечается, что всего от болезни умерли 1725 человек (16 из них за минувшие сутки).

Известно, что наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Ивано-Франковской (115), Львовской областях (112) и Киеве (110).

Ранее мы писали, что число заболевших COVID-19 в Украине превысило отметку в 70 тысяч человек. Болезнь победили 39 308 украинцев.