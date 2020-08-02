В Украине увеличивается заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксированы 1112 новых инфицированных коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает СНБО.
По информации, в Украине уже подтвердили 72 168 случаев коронавирусной болезни. При этом 39 543 человека, из которых 235 - за последние сутки.
Отмечается, что всего от болезни умерли 1725 человек (16 из них за минувшие сутки).
Известно, что наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Ивано-Франковской (115), Львовской областях (112) и Киеве (110).
Ранее мы писали, что число заболевших COVID-19 в Украине превысило отметку в 70 тысяч человек. Болезнь победили 39 308 украинцев.
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