За сутки в Киеве зафиксировали 110 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По информации, за все время эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 8342 случая COVID-19, 134 жителя столицы погибли от инфекции, при этом 40 человек за сутки выздоровели.

Отмечается, что среди заболевших:

39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;

59 мужчин, возрастом от 18 до 84 лет;

3 детей – от 12 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество новых пациентов находится в Печерском районе (16 человек), Дарницком районе (15 случаев) и Соломенском районе (14 пациентов).

Фото: КГГА

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