Коронавирус продолжает "зверствовать" в Киеве [ Редактировать ]
За сутки в Киеве зафиксировали 110 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По информации, за все время эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 8342 случая COVID-19, 134 жителя столицы погибли от инфекции, при этом 40 человек за сутки выздоровели.
Отмечается, что среди заболевших:
- 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;
- 59 мужчин, возрастом от 18 до 84 лет;
- 3 детей – от 12 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество новых пациентов находится в Печерском районе (16 человек), Дарницком районе (15 случаев) и Соломенском районе (14 пациентов).
Фото: КГГА
Читайте также, в Украине за сутки прирост новых случаев коронавирусной инфекции составил 1112 человек. Погибли 16 пациентов.
по теме
В Украине увеличивается заболеваемость коронавирусом
Инфекция поразила 3 региона
Коронавирус в Киеве пошел на спад
О ситуации проинформировал столичный градоначальник Виталий Кличко
Коронавирус продолжает "атаковать" киевлян
Количество инфицированных в столице увеличивается
В Украине резко увеличилось количество случаев коронавируса
Количество инфицированных перевалило за 1 тысячу человек