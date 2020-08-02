Машины разбиты вдребезги: под Киевом столкнулись шесть автомобилей (фото) [ Редактировать ]
На трассе Киев-Одесса, а именно - в Глевахе Киевской области, прошло жуткое ДТП при участии шести автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный"
По предварительной данным, в результате ДТП несколько машин разбиты вдребезги. Стоит отметить, что предварительной информации, все живы.
На место происшествия оперативно прибыли полиция и "скорая", более подробная информация о произошедшей аварии, а также о причине масштабного ДТП и о потерпевших - уточняется.
Как мы ранее сообщали, в Киеве Mersedes влетел в маршрутку.
Напомним, в Черкасской области столкнулись три автомобиля.
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