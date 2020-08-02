На трассе Киев-Одесса, а именно - в Глевахе Киевской области, прошло жуткое ДТП при участии шести автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный"

По предварительной данным, в результате ДТП несколько машин разбиты вдребезги. Стоит отметить, что предварительной информации, все живы.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и "скорая", более подробная информация о произошедшей аварии, а также о причине масштабного ДТП и о потерпевших - уточняется.

Как мы ранее сообщали, в Киеве Mersedes влетел в маршрутку.

Напомним, в Черкасской области столкнулись три автомобиля.

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