В понедельник, 29 июня, вечером в Ставищенском районе Киевской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого один человек погиб и еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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"Около 21:00 на 142 километре трассы Киев-Одесса возле села Снежки столкнулись два автомобиля Renault и Citroen C4, после чего последний вылетел в кювет. Автомобиль Renault с поврежденными дверями остался на проезжей части", - говорится в сообщении.

Одна пассажирка Citroen погибла на месте происшествия. Водитель и еще трое пассажиров этого же автомобиля, среди которых - двое детей 12-ти и 15-ти лет, были госпитализированы в больницу.

Механизм и все обстоятельства аварии будут выяснять следователи.

Ранее сообщалось, что на подъездах к Одессе образовалась 30-километровая пробка.

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