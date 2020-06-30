На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП [ Редактировать ]
В понедельник, 29 июня, вечером в Ставищенском районе Киевской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого один человек погиб и еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
"Около 21:00 на 142 километре трассы Киев-Одесса возле села Снежки столкнулись два автомобиля Renault и Citroen C4, после чего последний вылетел в кювет. Автомобиль Renault с поврежденными дверями остался на проезжей части", - говорится в сообщении.
Одна пассажирка Citroen погибла на месте происшествия. Водитель и еще трое пассажиров этого же автомобиля, среди которых - двое детей 12-ти и 15-ти лет, были госпитализированы в больницу.
Механизм и все обстоятельства аварии будут выяснять следователи.
Ранее сообщалось, что на подъездах к Одессе образовалась 30-километровая пробка.
Также мы писали о то, что в Киеве случилось жуткое ДТП.
по теме
В Киеве случилось жуткое ДТП
На Столичном шоссе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус
Избившим водителя трамвая за просьбу надеть маски грозит тюрьма
В Киеве задержали трех мужчин, избивших водителя трамвая
ДТП на Вінниччині: нетвереза водійка розчавила чотирьох дітей
Жінка розверталася заднім ходом і не помітила дітей, які гралися біля сусідського подвір'я - рівень алкоголю в її крові перевищував норму в п'ять разів
На проспекте Победы в Киеве произошло массовое ДТП (видео)
На проспекте Победы столкнулись сразу 6 автомобилей
В Киеве прохожий украл у травмированной женщины велосипед
В Киеве женщина упала с велосипеда, а прохожий украл его и уехал