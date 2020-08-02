"Дома лечила от ангины": под Харьковом скончался ребенок [ Редактировать ]
В Харьковской области, в Изюмском районе, умер 12-летний ребенок, который, как утверждает его мать - болел дома ангиной. Об этом сообщает национальная полиция Харьковской области.
Как сообщали правоохранители, женщина лечила сына самостоятельно и за помощью врачей не обращалась.
Информация от врачей о том, что в приемное отделение больницы доставили ребенка без признаков жизни, поступила в Изюмский отдел полиции в 23:05 1 августа.
Стоит отметить, что после того, как мальчик внезапно потерял сознание, мать принесла его в приемное отделение районной больницы без признаков жизни. Но, все что на то время оставалось медикам - констатировали смерть ребенка.
Как заявили в полиции, по данному инциденту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Также, по данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее под Харьковом карета скорой помощи насмерть сбила женщину.
Как мы ранее сообщали, в Харькове авто сбило ребенка на пешеходном переходе.
Читайте также, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП.
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