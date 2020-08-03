Режим повного припинення вогню почав діяти на Донбасі [ Редактировать ]
Жодного ворожого обстрілу не зафіксовано на Донбасі минулої доби, - повідомили у штабі ООС. Режим повного припинення вогню почав діяти тиждень тому. За цей час бойовики 14 разів обстрілювали українських оборонців. У такий спосіб ворог намагався спровокувати наших воїнів на вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити у порушенні Мінських домовленостей. Українські захисники на провокації не реагували.
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