Подарункові сертифікати на елітні камери у СІЗО нині активно продає Міністерство юстиції. Там переконані, що це - українське ноу-хау. За гроші пропонують купувати умови для утримання людей, яких відправили під арешт. Запевняють, ув'язнені "сидітимуть" як на курорті. Нашим кореспондентам показали такий комфорт у Рівненському СІЗО.

Комфортні ліжка, сучасний телевізор, кондиціонер, і навіть міні-кухня з мікрохвильовкою та холодильником. На столі - живі квіти. Це не номер у готелі чи санаторії, а камера у Рівненському СІЗО.

Облаштовано - встановлений електробойлер, де є постійно гаряча вода, душова кабінка, тумбочка. Ну і, зрозуміло, також виведено комунікації в подальшому для встановлення пральної машини.

Будь-хто із ув'язнених, запевняють в спецустанові, може скористатися цим комфортом, але за гроші.

Юрій Ткачук, начальник держустанови "Рівненський слідчий ізолятор":

Доба на одну особу до семи днів становить 840 гривень з однієї людини за ліжко-місце. Якщо тиждень 2940, а за місяць 6300 гривень.

Платна камера у Рівненському СІЗО поки єдина. Клієнтів тут ще немає, бо відкрили її кілька днів тому. Облаштовували VIP-камеру працівники СІЗО майже два місяці власними силами. На ремонт та техніку витратили понад 80 тисяч гривень.

Віктор Барановський, заступник начальника держустанови "Рівненський слідчий ізолятор":

В цій камері до ремонту утримувалось, значить, шість ув'язнених з розрахунку 2,5 квадратних метра площі на одного ув'язненого. Ми створили VIP-камеру, в якій житлова площа на одного ув'язненого, який тут буде перебувати і оплачувати дані послуги, становить шість метрів квадратних. Вона буде розрахована на дві особи.

Юрій Ткачук, начальник держустанови "Рівненський слідчий ізолятор":

Кошти, які будуть отримані від роботи цієї камери будуть спрямовуватися виключно на ремонти тих звичайних жилих камер. Акумулювали кошти, беремо саму гіршу камеру і робимо та повністю, як то кажуть, з нуля капітальний ремонт камери.

У цьому СІЗО загалом вісімдесят камер. У них на суди чекають 370 ув'язнених. Але дізнатися, що вони думають про ноу-хау , нам не вдалося. Адміністрація режимної установи заборонила спілкуватися з підопічними через карантин. Правозахисники ж наполягають: гідні умови потрібні всім арештантам, а не лише людям з грошима.

Людмила Денісова, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини:

Інші люди, які не можуть заплатити, або на яких може не вистачить місць - вони знаходяться в інших умовах.

Привілейованого ставлення підсудні у VIP-камеру не матимуть, - запевняють керівники СІЗО. Харчування таке ж, як і в інших арештантів. Але за бажанням їжу сюди, кажуть, можна буде замовляти, а ще користуватися інтернетом.