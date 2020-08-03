Бойовики обстріляли з гранатометів околиці Красногорівки [ Редактировать ]
Два обстріли українських позицій зафіксовано минулої доби на Донбасі. Російські найманці з автоматичного станкового гранатомета гатили поблизу Південного та Красногорівки. Українські оборонці вогню не відкривали. Від початку доби обстрілів не зафіксовано.
по теме
Режим повного припинення вогню почав діяти на Донбасі
Жодного ворожого обстрілу не зафіксовано на Донбасі минулої доби, - повідомили у штабі ООС
Війна на Донбасі: у Золотому-4 від хаотичних обстрілів потерпають мирні жителі
Аби режим тиші запрацював, напередодні в Мінську підписали домовленості. В Офісі президента їх назвали проривом. У документі 7 пунктів, які мають виконувати сторони
Перемир'я на Донбасі: від початку доби не зафіксували жодного пострілу
Тиша з обох сторін. Від початку доби в зоні ООС від ворога - жодного пострілу. Дотримуються режиму припинення вогню і українські військові
Перемир'я на Донбасі: противник активно укріплює позиції
Околиці Новолуганського. Світлодарська дуга. Позиція, на яку журналісти потрапляли вкрай рідко. До ворога лічені метри. Іноді бійці чують як окупанти перегукуються. До перемир'я тут було вельми гаряче
Перемир'я на Донбасі: військові дотримуються режиму тиші
Тим часом на самому Донбасі четверта доба перемир'я. Поранених та загиблих немає. Але поодинокі простріли таки є. Українські військові на провокації не піддаються. Але й не розслабляються