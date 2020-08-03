Перемир'я на Донбасі: військові дотримуються режиму тиші

Тим часом на самому Донбасі четверта доба перемир'я. Поранених та загиблих немає. Але поодинокі простріли таки є. Українські військові на провокації не піддаються. Але й не розслабляються