Австралійський штат Вікторія повертається до карантинного життя. Найсуворіші обмеження діють у столиці штату - Мельбурні. Там відучора запровадили комендантську годину з 8 вечора до 5 ранку.

Містянам заборонили віддалятися від дому більш ніж на п'ять кілометрів, а до магазину може піти лише один член родини. Карантинні заборони триватимуть як мінімум до 13 вересня.