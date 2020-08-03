У Мельбурні запровадили комендантську годину через нову хвилю коронавірусу [ Редактировать ]
Австралійський штат Вікторія повертається до карантинного життя. Найсуворіші обмеження діють у столиці штату - Мельбурні. Там відучора запровадили комендантську годину з 8 вечора до 5 ранку.
Містянам заборонили віддалятися від дому більш ніж на п'ять кілометрів, а до магазину може піти лише один член родини. Карантинні заборони триватимуть як мінімум до 13 вересня.
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