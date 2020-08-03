В Одесском порту пограничники перехватили партию кокаина, стоимостью 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации, кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был спрятан в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

Ориентировочная стоимость изъятого "элитного" наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 миллионов гривен.

По факту находки возбудили уголовное дело за контрабанду наркотических средств.

Фото: ГПСУ

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