Пограничники "разоблачили" рекордную наркопартию [ Редактировать ]
В Одесском порту пограничники перехватили партию кокаина, стоимостью 200 миллионов гривен.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
По информации, кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был спрятан в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.
Ориентировочная стоимость изъятого "элитного" наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 миллионов гривен.
По факту находки возбудили уголовное дело за контрабанду наркотических средств.
Фото: ГПСУ
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