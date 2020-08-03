Netflix снимет документалку о видеоиграх [ Редактировать ]
Американский стримминговый сервис Netflix занимается съемками документального фильма о видеоиграх.
Об этом сообщает Nintendo Enthusiast.
По информации, Фильм под названием "High Score", расскажет о культовых играх конца 20 века. В документалке появятся создатели этих игр.
Отмечается, что в новом сериале планируют построить 6 эпизодов: Space Invaders, Pac-Man, Mortal Kombat, Doom, Final Fantasy, Street Fighter II и Sonic the Hedgehog.
Читайте также, Netflix составили рейтинг самых популярных своих сериалов. Возглавил рейтинг первый сезон "Ведьмака", созданный по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.
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