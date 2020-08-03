Перемирие на Донбассе длится уже неделю. Так, режим прекращения огня вступил в силу с полуночи 27 июля, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. Об этом заявляют в СНБО. Режим

В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

Отмечается, что до перемирия подавляющее большинство обстрелов велось сепаратистами с применением тяжелого вооружения - артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери ВСУ были 2 погибших и 6-8 раненых. Аналогичные потери нес и противник.

Ранее мы писали о том, что Леонид Кравчук, который стал главой делегации в ТКГ по Донбассу, заявил, что ради мира на Донбассе готов вести диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.