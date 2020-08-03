Сніданок, обід та вечеря - за півціни. У Великі Британії почала діяти програма 50% знижки у кафе, пабах та ресторанах. Скористатися нею може кожен і необмежену кількість разів. Що це за атракціон небаченої щедрості і чому уряд оплачує половину кожного чеку - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

На роздачі сам міністр фінансів. Ріші Сунак одягнув фартух офіціанта для оголошення унікальної програми. Уряд оплачуватиме половину чеку кожного, хто їстиме у кафе, ресторанах та пабах.

Ріші Сунак, міністр фінансів Великої Британії:

Ми нічого подібного ніколи не робили. Але зараз - унікальні обставини і вони вимагають нових підходів. Ми хочемо зберегти якомога більше робочих місць, а цього не станеться, якщо люди не приходитимуть у ресторани та кафе. Тому ми ініціювали програму "їж не вдома, щоби допомогти".

Лише у цій мережі ресторанів чотири тисячі працівників досі у вимушеній відпустці. Більшою мірою заклади харчування простоюють. Адже за чотири місяці карантину - люди звикли сидіти вдома.

Етта Бурелл, власниця ресторану:

За час карантину у людей змінилися звички. Багато хто почав більше готувати вдома. А є багато таких, хто досі боїться виходити в люди, через загрозу ураження коронавірусом. Часи змінилися.

Оплачуючи половину чеку у ресторані - уряд вбиває двох зайців. Адже з одного боку - підтримує бізнес. А з іншого заохочує людей повертатися до звичного життя. І витрачати більше грошей у місцевих закладах.

Ліззі Адамс, жителька Лондона:

Ми з радістю прийшли пообідати. Ми їхали в метро в масках, дотримувалися дистанції з іншими людьми. Ми радо слідуємо усім заходам безпеки. Але це приємно, піти на обід після того, як стільки часу ми залишалися вдома.

Така щедрість уряду триватиме цілий серпень. Щоправда, програма діє лише по понеділках, вівторках та середах. Традиційно у ці три дні - в закладах найменше відвідувачів. Звісно, є певні умови. Акціє не розповсюджується на алкоголь. А максимум знижки на людину становить 10 фунтів. Це 345 гривень і більше, аніж у середньому лондонці витрачають на обідній перекус. Крім того, поїсти за півціни можна необмежену кількість разів на день.