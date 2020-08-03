Народный депутат от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива проводит летний отдых в Хорватии со своим ребенком. Об этом он сообщил изданию "Страна" и поделился фото с отдыха.

Ребята, я нахожусь в законном своем отпуске в стране Хорватия, где укрепляю свое богатырское здоровье, соблюдаю режим, правила поведения и мораль. Готовлюсь к местным осенним выборам, где будем побеждать. Честь имею. Не скучайте там без меня.

Ранее сообщалось, что во время отдыха в Железном Порту избили депутата от "Слуги народа".