Появились фото Ильи Кивы с его сыном на отдыхе в Хорватии [ Редактировать ]
Народный депутат от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива проводит летний отдых в Хорватии со своим ребенком. Об этом он сообщил изданию "Страна" и поделился фото с отдыха.
Ребята, я нахожусь в законном своем отпуске в стране Хорватия, где укрепляю свое богатырское здоровье, соблюдаю режим, правила поведения и мораль. Готовлюсь к местным осенним выборам, где будем побеждать. Честь имею. Не скучайте там без меня.
Ранее сообщалось, что во время отдыха в Железном Порту избили депутата от "Слуги народа".
по теме
Чарівні дворики та неймовірний оптимізм: чим цікава Одеса українському туристу?
Мультикультурність, помножена на оптимізм! "Подробиці" продовжують цикл сюжетів про пам'ятки, на які варто звернути увагу, якщо подорожуєш країною. На черзі - Одеса та її чарівні дворики
Хорватия продлила ограничение на въезд украинцев
Граждане Украины и в дальнейшем будут въезжать в Хорватию с обязательной самоизоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус
Коронавірус змінив курорти України: як відпочивають у Очакові?
Очаків курортне містечко на Миколаївщині. Залежно від потоків вітру, вода тут то холодна - солона й чиста, то тепла лиманська
Відпочивай вдома: чим цікавий туристам Холодний Яр?
Земля легенд! Без перебільшень. Бо люди почали селитися тут задовго до нашої ери. Це найбільша й найдавніша пам'ятка Матронинський монастир у серці Холодного Яру