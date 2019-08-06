Мы будем добиваться установления истинных результатов волеизъявления украинцев в отдельных одномандатных округах. Об этом на своей странице в Facebook написал член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

Политик считает, что действия должностных лиц на одномандатных округах №50, №52, и №105 имели преступный характер.

"Я требую привлечения к уголовной ответственности членов ЦИК и ОИК за фальсификацию результатов выборов на одномандатных округах: 50, 52, 105. Я намерен обратиться в правоохранительные органы с целью открытия уголовного производства и расследования действий отдельных должностных лиц, которые, на мой взгляд, имеют преступный характер", - подчеркнул политик.

Илья Кива убежден, что результаты голосования в этих округах были сфальсифицированы.

"Я заявляю, что у "Оппозиционной платформы - За жизнь" было украдено 3 мандата. Это было сделано с единственной целью - ослабить оппозицию в парламенте", - отметил он.

Политик подчеркнул, что оппозиционеры будут добиваться справедливости в судах.

"Мы никогда не признаем эти результаты и будем до последнего добиваться справедливости в установлении истинных результатов волеизъявления", - резюмировал Илья Кива.