Илья Кива: мы будем добиваться установления истинных результатов волеизъявления украинцев [ Редактировать ]
Мы будем добиваться установления истинных результатов волеизъявления украинцев в отдельных одномандатных округах. Об этом на своей странице в Facebook написал член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.
Политик считает, что действия должностных лиц на одномандатных округах №50, №52, и №105 имели преступный характер.
"Я требую привлечения к уголовной ответственности членов ЦИК и ОИК за фальсификацию результатов выборов на одномандатных округах: 50, 52, 105. Я намерен обратиться в правоохранительные органы с целью открытия уголовного производства и расследования действий отдельных должностных лиц, которые, на мой взгляд, имеют преступный характер", - подчеркнул политик.
Илья Кива убежден, что результаты голосования в этих округах были сфальсифицированы.
"Я заявляю, что у "Оппозиционной платформы - За жизнь" было украдено 3 мандата. Это было сделано с единственной целью - ослабить оппозицию в парламенте", - отметил он.
Политик подчеркнул, что оппозиционеры будут добиваться справедливости в судах.
"Мы никогда не признаем эти результаты и будем до последнего добиваться справедливости в установлении истинных результатов волеизъявления", - резюмировал Илья Кива.
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