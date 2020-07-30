В Херсонской области в курортном поселке Железный Порт произошел инцидент с участием народного депутата - посетитель кафе ударил его по лицу. Об этом "УНН" сообщили правоохранители.

Как стало известно, нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко отдыхал в кафе. По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе возник конфликт. Оппонент ударил политика рукой в лицо.

Парламентарий отказался проходить медицинское освидетельствование. Но полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения. Как оказалось, "Слугу народа" ударил житель Херсона, 1988 года рождения).

Драку на курорте политик пока не комментировал.



Ранее сообщалось, что народного депутата от "Слуги народа" избили на заправке возле Житомира.