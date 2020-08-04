Каліфорнія палає: площа пожеж за добу подвоїлась [ Редактировать ]
Масштабні пожежі не вщухають в американському штаті Каліфорнія. За минулу добу площа займання збільшилася майже вдвічі, та нині становить 10 тисяч сімсот гектарів.
Нищівну стихію намагаються приборкати дві тисячі пожежників за допомогою гелікоптерів та спецтехніки.
Роботу ускладнює те, що переважно зайнялося на крутих схилах, куди не може дістатися техніка. Каліфорнія палає від п'ятниці, причина - низька вологість ґрунту та спекотна погода.
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