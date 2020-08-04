В сети появилось новое видео, на котором запечатлен арест афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты и погромы в США. Запись с полицейской нагрудной камеры опубликован на Youtube-канале газеты Daily mail.

Видео начинается с того, что полицейский стучит в окно машины Флойда фонариком, и как только тот открывает дверь, достает пистолет и направляет его на Флойда. Темнокожий мужчина просит его не стрелять, на его лице ужас, он со слезами на глазах закрывает руками голову.

Я буду смотреть вам в глаза. Пожалуйста, не стреляй в меня, чувак. Я только что потерял маму, мужик.

Далее Флойда пытаются заставить сесть в полицейскую машину, приставив пистолет к голове. Задержанный снова просит не стрелять, предупреждает, что страдает клаустрофобией и тревожностью. Уже на заднем сиденье полицейской машины Флойд кричит, что "не может дышать".

Напомним, 25 мая полицейские задержали в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании коп встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало в США массовые протесты, которые не прекращаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что в крови Флойда Джорджа нашли коронавирус и наркотики.