Опубликовано полное видео убийственного задержания Джорджа Флойда [ Редактировать ]
В сети появилось новое видео, на котором запечатлен арест афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты и погромы в США. Запись с полицейской нагрудной камеры опубликован на Youtube-канале газеты Daily mail.
Видео начинается с того, что полицейский стучит в окно машины Флойда фонариком, и как только тот открывает дверь, достает пистолет и направляет его на Флойда. Темнокожий мужчина просит его не стрелять, на его лице ужас, он со слезами на глазах закрывает руками голову.
Я буду смотреть вам в глаза. Пожалуйста, не стреляй в меня, чувак. Я только что потерял маму, мужик.
Далее Флойда пытаются заставить сесть в полицейскую машину, приставив пистолет к голове. Задержанный снова просит не стрелять, предупреждает, что страдает клаустрофобией и тревожностью. Уже на заднем сиденье полицейской машины Флойд кричит, что "не может дышать".
Напомним, 25 мая полицейские задержали в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании коп встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало в США массовые протесты, которые не прекращаются до сих пор.
Ранее сообщалось, что в крови Флойда Джорджа нашли коронавирус и наркотики.
по теме
Ликвидация полтавского террориста: появилось видео
1 августа полиция нашла и ликвидировала полтавского захватчика
Мировой рекорд: мужчина более часа удерживал в воздухе три шарика (видео)
Американец ранее уже побил более 150 рекордов Гиннеса
Во Флориде полицейский выхватил мальчика из-под носа у акулы (видео)
Американский полицейский, гулявший с женой по пляжу, спас ребенка, которого собралась атаковать голодная акула
"Искали всем миром": задержан самый разыскиваемый преступник в мире
Удалось задержать самого разыскиваемого преступника в мире
На необитаемом острове нашли моряков благодаря гигантской надписи SOS
Трое мужчин пропали после того, как 30 июля вышли на семиметровой лодке в море, намереваясь пройти 43 километра между двумя атоллами. В пути они сбились с курса и закончилось топливо