Минулої доби бойовики цілили двічі - з гранатомета та стрілецької зброї

Чергове порушення режиму тиші з боку окупантів знову зафіксували на сході країни. Сьогодні вранці російські найманці стріляли з гранатомета неподалік Пісків під окупованим Донецьком.

Минулої доби бойовики цілили двічі - з гранатомета та стрілецької зброї. У штабі кажуть українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.