Біля Пісків бойовики вели вогонь із гранатомета [ Редактировать ]
Чергове порушення режиму тиші з боку окупантів знову зафіксували на сході країни. Сьогодні вранці російські найманці стріляли з гранатомета неподалік Пісків під окупованим Донецьком.
Минулої доби бойовики цілили двічі - з гранатомета та стрілецької зброї. У штабі кажуть українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
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