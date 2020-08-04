Життя на ланцюгу. Подружжя з Миколаївщини майже місяць тримало пенсіонера на прив'язі у дворі. Старенького родина взяла під опіку. Про їхні методи піклування нещодавно дізналися сусіди - вони побачили бранця, зафільмували і виклали в інтернет. Більше знає Марина Михайловська.

Це відео зняли у селі Велика Солона. Поліції про інцидент повідомила сільський голова, після того, як випадково натрапила на ролик в інтернеті. Сусіда впізнала одразу. Самотнього пенсіонера 10 років тому взяла під опіку місцева родина. У сільраді запевняють: опікунів добре знають. Вони заможні та порядні. Дотепер у поле зору соціальних служб не потрапляли. А от дідусь останнім часом поводився дивно, розповідають сусіди.

Галина, сусідка:

Він виходив з дому, шукав. Що він шукав? Вони його шукали по селі, на гору ходили. Він тікав. Людина хвора була.

Втім деякі з місцевих мешканців кажуть, що дідусь не перший підопічний родини. Ця сім'я доглядала ще й самотню жінку, яка нещодавно померла. Люди підозрюють, що опікуни наживаються на стареньких.

Марія Тонкушина, сусідка:

Так деньги! Пенсия и земля. Они за деньги все, что хочешь!". Раніше колись іду я так до корови, а він питає, яка година, їсти хочу. Вони напевно його погано обеспечували.

Із самими опікунами поспілкуватися не вдалося. Із будинку ніхто до знімальної групи не вийшов. В ситуації вже розбирається поліція. Порушили кримінальне провадження за незаконне позбавлення волі людини.

Олександр Олійник, заступник керівника Єланецького відділення поліції:

Підозрювана пояснює, що її син з невісткою йшли на роботу, вона не могла впоратися, він часто тікав дому вона прив'язувала його за ланцюг.

Дідусь наразі у лікарні. Лікарі виявили у нього психічні розлади.

Ігор Моторний, головний лікар Єланецької центральної лікарні:

Людина не зовсім орієнтована в часі, в просторі, в місці. Це може бути пов'язане з психічними захворюваннями.

До родини опікунів підопічного навряд чи повернуть. Та куди старенького прилаштувати - велике питання. Притулків для самотніх в районі немає. А от підозрюваній може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.