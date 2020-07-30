В Кривоозерском районе Николаевской области грузовик насмерть сбил пешеходов.

Об этом сообщает прессс0лужба Нацполиции.

По информации, происшествие произошло сегодня около 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Киев-Одесса" вблизи пгт Кривое Озеро.

47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом допустил столкновение с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП, водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

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