Под Херсоном сожгли авто депутата горсовета [ Редактировать ]
В городе Олешки Херсонской области случилось происшествие. Так, неизвестные сожгли автомобиль местного депутата. Об этом передает "УНН".
Неизвестные подожгли автомобиль HAMER-H2 депутата Олешковского городского совета, который был припаркован во дворе его же частного дома. Автомобиль сгорел полностью.
По данному факту СО Алешковского ОП начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель погиб в жутком ДТП. Также мы писали о том, что в Польше автомобиль сбил двух украинцев.
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