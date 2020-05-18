В городе Олешки Херсонской области случилось происшествие. Так, неизвестные сожгли автомобиль местного депутата. Об этом передает "УНН".

Неизвестные подожгли автомобиль HAMER-H2 депутата Олешковского городского совета, который был припаркован во дворе его же частного дома. Автомобиль сгорел полностью.

По данному факту СО Алешковского ОП начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель погиб в жутком ДТП. Также мы писали о том, что в Польше автомобиль сбил двух украинцев.