У жовтні Україну може охопити нова хвиля Covid-19, - про це попередили в Міністерстві охорони здоров'я. Там закликали робити щеплення проти грипу, щоб уникнути одночасного захворювання на ГРВІ та Covid-19.

Тим паче, кількість інфікувань коронавірусом не зменшується. Від учора додався 1061 новий випадок захворювання. 26 людей померли, одужали 737 пацієнтів.

Найбільше нових заражень у Львівській та Івано-Франківській областях. І у трійку анти-лідерів потрапила Харківська область.

Тим часом, Україна вже у черзі для отримання вакцини проти коронавірусу. Готові купувати, щойно таку винайдуть та зареєструють.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: