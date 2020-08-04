Covid-19 у Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
У жовтні Україну може охопити нова хвиля Covid-19, - про це попередили в Міністерстві охорони здоров'я. Там закликали робити щеплення проти грипу, щоб уникнути одночасного захворювання на ГРВІ та Covid-19.
Тим паче, кількість інфікувань коронавірусом не зменшується. Від учора додався 1061 новий випадок захворювання. 26 людей померли, одужали 737 пацієнтів.
Найбільше нових заражень у Львівській та Івано-Франківській областях. І у трійку анти-лідерів потрапила Харківська область.
Тим часом, Україна вже у черзі для отримання вакцини проти коронавірусу. Готові купувати, щойно таку винайдуть та зареєструють.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Ми отримали підтвердження від механізму "КОВАКС", що уряд має право звернутися до даного об'єдання глобального альянсу з проханням надати вакцини. За даним механізмом кожна країна яка є членом, якій надано право звернутися за цією допомогою отримає близько 20% вакцини для покриття щепленнями 20% населення - для України це 8 млн доз. Це вакцина, яка гарантовано надійде в Україну різними об'ємами і вона може бути безкоштовною або за спецціною.
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