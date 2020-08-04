Напад на Анастасію Лугову розкрив масштаби насилля в Україні [ Редактировать ]
Краще пізно, ніж ніколи. Через чотири дні після побиття Анастасії Лугової, "Укрзалізниця" провела брифінг щодо цієї гучної справи.
Нагадаємо, на жінку напали в потязі "Маріуполь - Київ". Вона поверталася в столицю зі своїм маленьким сином. Злочинець спочатку кілька разів вдарив її по голові, а потім намагався зґвалтувати. Квитка у кривдника не було - він їхав "зайцем".
В "Укрзалізниці" вже пообіцяли звільнити низку своїх працівників. А також подбати про безпеку в поїздах. Як саме?
Київ, "Південний вокзал", десятки репортерів та операторів. Саме тут, у холі - на четвертий день після гучного нападу на Анастасію Лугову, дає офіційний брифінг директор з пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Толкачов.
Він заявляє: немає даних про те, що провідники брали гроші з нападника за безквитковий проїзд. Кажуть, той ніби без дозволу зайшов у вагон. Також, за його словами, відсутня і інформація про те, що жінці пропонували хабара за мовчання. Але Толкачов обіцяє: всі винні у цій ситуації залізничники будуть звільнені - таких нарахували п'ять.
Олександр Толкачов, директор з пасажирських перевезень "Укрзалізниці":
З провідником даного вагону буде розірвано контракт. За відсутність контролю за роботою підлеглих з начальником потяга буде розторгнутий контракт, з майстром резерву провідників, який керує роботою даних провідників, буде розірвано контракт, і старшого майстра депо "Маріуполь" буде звільнено з посади, та заступника начальника депо теж буде звільнено.
Тим часом в "Укрзалізниці" вже анонсують цілу низку новацій. Уже найближчим часом проведуть масові та раптові перевірки в поїздах - так звані "контрольні рейди". А ще, кажуть, зараз йдуть перемови з МВС. Домовляються, щоб потяги супроводжували поліцейські.
Що ж до постраждалої, Анастасія Лугова - досі у лікарні. Їй зробили операцію на щелепі. Стан Анастасії погіршився. Про це вона написала в соціальних мережах. Каже, не може спати через біль і панічні атаки.
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Дописи Анастасії Лугової зібрали у Facebook сотні переглядів та коментарів. Під фото з лікарні - десятки подібних історій. Жінки діляться своїм досвідом: як вони або їхні знайомі зіткнулися з насиллям.
Також усі без винятку вимагають від правоохоронців найсуворішого покарання для підозрюваного.
Дівчино, ви молодець! Не посоромилися розповісти про себе на всю країну. Ви справжня громадянка, а не 'населення'. Якнайшвидшого одужання вам! А той нелюд на зоні своє отримає.
Боже, це жахливо! Пам'ятаю, як уночі до нас провідник "підселив" безбілетників. Це було моторошно - до двох дівчат двох чоловіків. Я залишок ночі не спала - трясло зі страху. Це тепер я б зчинила ґвалт, а тоді гальмувала.
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