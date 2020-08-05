Як проходить одностороннє перемир'я на Донбасі [ Редактировать ]
Яке воно - одностороннє перемир'я? Бачив наш кореспондент Ігор Левенок.
Передова на Луганщині. Неподалік селища Оріхове. Глибочезні вирви, осколки ворожих снарядів. Наші солдати кажуть: до перемир'я сюди "прилітало" ще й як. Бойовики боєприпасів не шкодували.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Тут прилітало і СПГ і міни, працювали по нам і 152-й калібр і сто двадцятий і сто двадцять другий, все працювало сюди.
Серед наших бійців були поранені. Та й окупантам було непереливки. Українські військові давали здачі. Хлопці кажуть: тепер ніби як тиша, та інколи вона буває вкрай підступною.
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:
Супротивник поводиться доволі стримано, але все-одно провокації є. На днях закидували з підствольника по нам і працював снайпер. Доволі таки прицільно, але обійшлося без жертв.
Вони нас по ходу провоцирують, щоб ми у відповідь щось почали робить, щоб показати, що українська армія - це такі "паразити".
Олександр добровольцем пішов захищати Україну ще в першій хвилі мобілізації. Кулеметник. Скільки часу провів на Донбасі вже й важко злічити.
899 днів, коли було АТО, це я вирахував без відпусток.
А рахувати боєць полюбляє. Лишилася звичка з минулої професії. До війни Олександр працював статистом в лікарні. Робив підрахунки, аналітику.
Я автомат не вмів розібрати. Серйозно? Я вообще не служив не воєнний, а зараз, автомат, кулемет, АГС, ДШК, всю зброю.
Олександр пам'ятає усі попередні перемир'я. Від початку бойових дій - це вже двадцять дев'яте. В українському війську безпрецедентні заходи. Суворе дотримання режиму тиші. А російські найманці, як порушували його, так і продовжує це зухвало робити.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Я люблю історію і читаю історію про Першу світову, про Другу, про війни вісімнадцятого вєка, но я ні однієї війни не бачив, щоб її закінчили політики.
Армійський контракт в Олександра незабаром закінчується. Та солдат певен, за таких обставин на фронті його місія іще не завершена.
Я прийшов сюда не за грошима, не за медалями, не за званнями. Закінчиться війна і я піду на гражданскую роботу. Я прийшов захищати, а не заробляти.
по теме
На Донбасі бойовики продовжують атаки попри домовлену тишу
Три обстріли українських позицій було на Донбасі минулої доби. Із гранатомета російські найманці гатили по оборонцях Пісків, Майорського та Луганського
Війна на Донбасі: у Золотому-4 від хаотичних обстрілів потерпають мирні жителі
Аби режим тиші запрацював, напередодні в Мінську підписали домовленості. В Офісі президента їх назвали проривом. У документі 7 пунктів, які мають виконувати сторони
На Луганщині викрили чиновника, який вимагав гроші у ветерана АТО
Працівник відділу Міністерства у справах ветеранів через посередника зажадав від колишнього військовослужбовця 360 тисяч гривень за оформлення та отримання одноразової виплати за бойові поранення
Росія продовжує постачати зброю на окупований Донбас - розвідка
Останніми днями завезли 10 одиниць бронетехніки та близько 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами та близько тисячі тонн пального
Бойовики ігнорують режим припинення вогню на Донбасі
Окупанти на сході країни вперто ігнорують режим припинення вогню, про який було домовлено тиждень тому