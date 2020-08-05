Яке воно - одностороннє перемир'я? Бачив наш кореспондент Ігор Левенок.

Передова на Луганщині. Неподалік селища Оріхове. Глибочезні вирви, осколки ворожих снарядів. Наші солдати кажуть: до перемир'я сюди "прилітало" ще й як. Бойовики боєприпасів не шкодували.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Тут прилітало і СПГ і міни, працювали по нам і 152-й калібр і сто двадцятий і сто двадцять другий, все працювало сюди.

Серед наших бійців були поранені. Та й окупантам було непереливки. Українські військові давали здачі. Хлопці кажуть: тепер ніби як тиша, та інколи вона буває вкрай підступною.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Супротивник поводиться доволі стримано, але все-одно провокації є. На днях закидували з підствольника по нам і працював снайпер. Доволі таки прицільно, але обійшлося без жертв.

Вони нас по ходу провоцирують, щоб ми у відповідь щось почали робить, щоб показати, що українська армія - це такі "паразити".

Олександр добровольцем пішов захищати Україну ще в першій хвилі мобілізації. Кулеметник. Скільки часу провів на Донбасі вже й важко злічити.

899 днів, коли було АТО, це я вирахував без відпусток.

А рахувати боєць полюбляє. Лишилася звичка з минулої професії. До війни Олександр працював статистом в лікарні. Робив підрахунки, аналітику.

Я автомат не вмів розібрати. Серйозно? Я вообще не служив не воєнний, а зараз, автомат, кулемет, АГС, ДШК, всю зброю.

Олександр пам'ятає усі попередні перемир'я. Від початку бойових дій - це вже двадцять дев'яте. В українському війську безпрецедентні заходи. Суворе дотримання режиму тиші. А російські найманці, як порушували його, так і продовжує це зухвало робити.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Я люблю історію і читаю історію про Першу світову, про Другу, про війни вісімнадцятого вєка, но я ні однієї війни не бачив, щоб її закінчили політики.

Армійський контракт в Олександра незабаром закінчується. Та солдат певен, за таких обставин на фронті його місія іще не завершена.