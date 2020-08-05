В Бейруте из-за взрыва в порту свои дома покинули около 300 тысяч жителей города. Об этом сообщает губернатор города Марван Аббуд, пишет LBC.

Чиновник отметил, что сейчас власть работает над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.

По последним данным, жертвами взрыва стали более ста человек, около 4000 пострадали, десятки находятся в критическом состоянии.

Напомним, в Бейруте произошел жуткий взрыв более 2700 тонн амиачной селитры, которая хранилась на складе в порту на протяжении 6 лет.