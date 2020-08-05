Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве выявило на 11 пляжах столицы кишечную палочку. На этих пляжах купаться не рекомендуют.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Киеве.

По итогам исследования проб воды, которые были проведены 3 августа, кишечную палочку выявили на следующих столичных пляжах:

"Венеция"

"Радуга"

"Детский"

"Золотой"

"Молодежный"

"Предместная Слободка"

"Радуга"

"Тельбин"

"Центральный"

"Водоворот"

"Вербный".

"До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха - без купания", - говорится в сообщении.

Всего на территории Киева функционируют 14 пляжей, из которых разрешено купаться лишь на трех - "Троещина" (Деснянский район), "Галерный" (Голосеевский район) и "Пуща-Водица" (Оболонский район).

Ранее мы писали о том, что вода в 8 бюветах Киева непригодна для питья.