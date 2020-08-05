В Киеве на 11 пляжах обнаружили кишечную палочку (список) [ Редактировать ]
Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве выявило на 11 пляжах столицы кишечную палочку. На этих пляжах купаться не рекомендуют.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Киеве.
По итогам исследования проб воды, которые были проведены 3 августа, кишечную палочку выявили на следующих столичных пляжах:
- "Венеция"
- "Радуга"
- "Детский"
- "Золотой"
- "Молодежный"
- "Предместная Слободка"
- "Радуга"
- "Тельбин"
- "Центральный"
- "Водоворот"
- "Вербный".
"До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха - без купания", - говорится в сообщении.
Всего на территории Киева функционируют 14 пляжей, из которых разрешено купаться лишь на трех - "Троещина" (Деснянский район), "Галерный" (Голосеевский район) и "Пуща-Водица" (Оболонский район).
Ранее мы писали о том, что вода в 8 бюветах Киева непригодна для питья.
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