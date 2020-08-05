Одесса "кишит" отдыхающими. И это, несмотря на то, что в городе недавно был зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает "Думская".

Кроме отдыхающих в районе пляжа "Аркадия" можно заметить и строителей. На территории ведутся земляные работы.

Вода в "Аркадии" не самая чистая - в районе пирсов скапливаются водоросли и продукты жизнедеятельности отдыхающих.

Практически в каждом заведении стоят санитайзеры, но на карантинные меры практически никто не обращает внимание. В одноразовых медицинских масках только редкие представители персонала.

Как отмечают некоторые отдыхающие, о масочном режими здесь и не слышали, людей пускают без масок даже в магазины.

Ранее мы писали о том, что в ресторане Одессы произошло массовое отравление.