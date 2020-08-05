Никаких масок и забитые пляжи: что происходит на пляжах Одессы (фото) [ Редактировать ]
Одесса "кишит" отдыхающими. И это, несмотря на то, что в городе недавно был зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает "Думская".
Кроме отдыхающих в районе пляжа "Аркадия" можно заметить и строителей. На территории ведутся земляные работы.
Вода в "Аркадии" не самая чистая - в районе пирсов скапливаются водоросли и продукты жизнедеятельности отдыхающих.
Практически в каждом заведении стоят санитайзеры, но на карантинные меры практически никто не обращает внимание. В одноразовых медицинских масках только редкие представители персонала.
Как отмечают некоторые отдыхающие, о масочном режими здесь и не слышали, людей пускают без масок даже в магазины.
Ранее мы писали о том, что в ресторане Одессы произошло массовое отравление.
по теме
Движение остановилось: на въезде в Одессу образовались километровые пробки
В связи с пандемией коронавируса, украинцы массово едут отдыхать в Одессу
Что ждет украинцев в августе: новые тарифы и правила для бизнеса
С 1 августа украинцев ждет ряд изменений, они коснутся различных сфер деятельности
Одесский блогер перерезал горло во время суда (видео)
В пятницу, 31 июля, блогер из Одессы во время судебного заседания перерезал горло
Авария танкера Delfi: подсчитан ущерб
Одесское областное управление Государственной экологической инспекции передало в прокуратуру данные об ущербе, нанесенном окружающей среде в результате аварии танкера Delfi