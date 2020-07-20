Специалисты "Госпотребслужбы" каждую неделю проверяют по 10 бюветных комплексов. На этой неделе результаты проверки показали, что в 8 пробах выявлены отклонения от гигиенических требований к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком.

Их должны закрыть и привести качество воды в соответствие с санитарными требованиями, передает bigkyiv.com.ua.

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Отмечается, что отклонения были обнаружены по санитарно-химическим показателям безопасности и качества питьевой воды. В 4 пробах - по содержанию железа и марганца, в 8 пробах - по показателям эпидемической безопасности - общие колиформы (бактерии группы кишечной палочки, попадающие в воду с фекальными стоками).

Адреса бюветных комплексов, где обнаружены отклонения:

ул. Кирилловская, 99: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно;

ул. Ветряные Горы, 2: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно;

ул. Кобзарская, 2: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно;

ул. Ивана Выговского, 12 (бывшая - ул. Гречко): выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно, а также повышенное содержание железа - 0,22 мг / дм³ (норматив - ≤ 0,2 мг / дм³)

ул. Туполева, 22-Б: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно, содержание марганца - 0,062 мг / дм³ (норматив - ≤ 0,05 мг / дм³)

ул. Туполева, 16-Д: выявлены общие коли-формы (норматив - не должны проявляться) содержание марганца - 0,062 мг / дм³ (норматив - ≤ 0,05 мг / дм³)

пересечение улиц Ружинской и Тешебаева: выявлены общие коли-формы (норматив - не должны проявляться)

ул. Верховинная, 8: выявлены общие коли-формы, по нормативу их быть не должно.

"Госпотребслужба" обратилась письмом в "Киевводфонд" касательно приостановления эксплуатации этих бюветных комплексов и приведения качества воды в соответствие с требованиями государственных санитарных норм и правил.

Кроме того, были также выявлены нарушения в содержании зон санитарной охраны артезианских скважин на 6 бюветных комплексах, а именно: проспект Петра Григоренко, 14 ;. Ревуцкого, 11-Г; ул. Михаила Драгоманова, 15-А; ул. Анны Ахматовой, 6; ул. Декабристов, 10-а; ул. Урловская, 9.

Ранее сообщалось, что украинцам снизят тарифы на тепло и горячую воду.