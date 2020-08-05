Коронавірус все частіше вражає молодь [ Редактировать ]
Коронавірус дедалі більше вражає молодь - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За їхніми даними, за останнє півріччя частка хворих у віці від 15 до 24 років зросла утричі.
У ВООЗ це пояснюють тим, що молоді люди нехтують правилами безпеки не носять маски і не дотримуються соціальної дистанції. Натомість, чимало часу проводять у нічних клубах, купчаться на пляжі, багато подорожують.
А це збільшує ризики зараження. Загальна світова статистика інфікованих перевищила 18 мільйонів 700 тисяч людей. З них майже 12 мільйонів - одужали. Понад 700 тисяч пацієнтів померли. У трійці лідерів США, Бразилія та Індія.
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